Skoler kæmper med at håndtere digitale krænkelser af elever

Superhelten Spiderman siger, at »med stor magt følger stort ansvar«.

Livsrådet gælder også for nutidens digitalt indfødte børn og unge, der med mobilen i lommen råder over et værktøj, der kan ødelægge andre børns liv på få minutter.

Ja, det lyder måske voldsomt. Men nye digitale former for krænkelser er et stigende problem, som mange skoler og lærere endnu ikke er godt nok rustet til at håndtere, viser en ny undersøgelse, som Det Kriminalpræventive Råd står bag.