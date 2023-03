Forældre frifundet for dødelig vold mod spæd datter - fordi skyld ikke kunne placeres

Et forældrepar, der var tiltalt for at have udsat deres spæde tvillingedøtre for grov vold, frifindes i sagen.

Dommen er afsagt i Retten på Frederiksberg tirsdag. Det skriver B.T.

Børnene blev født i juli 2020, og forældrene var tiltalt for i månederne efter fødslen at have udøvet grov vold mod den ene datter og grov vold med døden til følge mod den anden.