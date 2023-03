Brostrøm kræver flere svar fra regioner efter kræftsagen fra Aarhus

Efter kræftsagen fra Aarhus vil Sundhedsstyrelsen være sikker på, at alle regioner og sygehuse forstår og følger reglerne for patientrettigheder. Derfor beder styrelsen nu alle fem regioner om en redegørelse for, hvordan de overvåger kræftbehandlingen – og dermed, hvordan de sikrer, at patienterne bliver behandlet inden for den tidsfrist,