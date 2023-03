Det fik Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, til at melde, at Sverige ikke skulle regne med Tyrkiets opbakning til at opnå medlemskab af Nato, og de igangværende forhandlinger gik i stå. Sidenhen er forhandlingerne dog genoptaget. Det kræves, at samtlige 30 medlemslander godkender Sveriges Nato-ansøgning.

Og Rasmus Paludan blev da også nævnt under demonstrationen.

Ifølge livestreamingen ville demonstranterne teste, om man overhovedet kunne få lov til at ytre sig, efter at Rasmus Paludan fik afslag på at afholde 50 demonstrationer og ikke måtte rejse ind i England for at demonstrere. Samtidig nævner demonstranterne utilfredshed over, at det er blevet forbudt at brænde Koranen af i Sverige.

»Vi står her for at støtte op om ytringsfriheden og kæmpe mod islamiseringen og befolkningsudskiftningen, som skal stoppes,« sagde en af demonstranterne.

Tyrkiets udenrigsministerium udsendte lørdag en pressemeddelelse, hvor man kalder koranafbrændingen et »modbydeligt angreb mod vores hellige bog og glorværdige flag«.

Det tyrkiske udenrigsministerium fordømmer handlingen og kalder begivenheden en »hate-crime forklædt som ytringsfrihed«. Derudover opfordrer landet til, at Danmark skal handle.

Da Rasmus Paludan i januar fremførte lignende demonstrationer foran samme ambassade og en moské, indkaldte det tyrkiske udenrigsministerium den danske ambassadør i Tyrkiet til en samtale.

Det danske udenrigsministerium har søndag ikke ønsket at kommentere på fredagens koranafbrænding.