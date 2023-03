Alle sager om cannabisolie skal tjekkes efter frifindelse

Vestre Landsrets frifindelse i en sag om produkter med cannabisolie for nylig kan føre til, at andre lignende sager stoppes.

Over hele landet skal anklagere nu tjekke straffesager om cannabis i for eksempel bolsjer og cremer. Opgaven er at afklare, om der også her kan være tvivl om den bevismæssige værdi af de retskemiske undersøgelser.