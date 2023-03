Den første patient har søgt erstatning efter kræftsag i Aarhus

Det vil sige, at nogle har ventet op til ti uger på at blive opereret.

Nogle patienter har heller ikke fået et konkret tilbud om at komme til udlandet for at få en operation.

Flere har også ifølge DR fået at vide, at de ville miste plads på afdelingens venteliste, hvis de sagde ja til, at afdelingen skulle undersøge mulighederne for operationer i udlandet.

Det er ifølge eksperter ulovligt at informere på den måde.

Martin Eriksen peger over for DR på, at der kan være patienter, hvis sygdom har udviklet sig, så de måske skal have en større operation eller mere behandling.

- De patienter, der ender med at skulle dø af denne sygdom, og som ellers kunne have været blevet behandlet, de kan også få erstatning, siger Martin Eriksen.