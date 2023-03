Skolefravær skal koste børnecheck – men gør det sjældent

Det lave antal af inddragelser møder kritik fra flere partier, herunder Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne.

Nuværende børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) siger til DR, at han er overrasket over det lave antal.

- Formålet er jo, at vi skal have bragt fraværet ned, fordi fravær både er skidt for trivslen og indlæringen. Derfor har vi lavet det her nye værktøj, siger han.

Han var selv en del af aftalen i 2018, men er nu kommet i tvivl om, hvorvidt det er den rette vej at gå.

Undersøgelser viser nemlig, at der ikke nødvendigvis er et sammenfald mellem de kommuner, hvor fraværet er blevet nedbragt, og de kommuner, som ofte har fragtaget forældre børnechecken.