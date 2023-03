Paludans medie undgår kritik efter Hugo Helmig-artikel

Af Pressenævnets kendelse fremgår det, at oplysningen om dødsfaldet som udgangspunkt hører under privatlivets fred.

Men i den samlede vurdering finder nævnet, at hensynet til informations- og ytringsfriheden i sagen vægter højere end hensynet til beskyttelse af retten til privatlivets fred.

Desuden mener nævnet, at omtalen af dødsfaldet fra mediets side har været skånsom i forhold til både Hugo Helmig og hans efterladte.

Hugo Helmig døde 24 år gammel den 23. november 2022.

Efter sangerens dødsfald fortalte journalist og musikanmelder Anders Houmøller Thomsen, at sønnen lykkedes med noget, som Thomas Helmig aldrig gjorde. At slå igennem internationalt.

- Jeg var især imponeret over, at der sad et par elverspidse popører på Hugo Helmig, og at han derfor virkede som en dansk rival til navne som Justin Bieber og Katy Perry, lød det fra anmelderen.