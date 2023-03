23/03/2023 KL. 19:09

»Jeg mister sgu tilliden til systemet, når de ikke gør, hvad de skal«

På Aarhus Universitetshospital har 293 alvorligt syge kræftpatienter ventet for længe på behandling. En af dem er den 57-årige Pia Krog, der fik en chokerende besked, da hun endelig blev opereret efter at have ventet i ugevis.