»AUH kan ikke udelukke, at den ekstra ventetid til operationer har medført en forværring af sygdommen hos nogle af de patienter, der har ventet længere end de maksimale ventetider,« står der i redegørelsen.

Selv om Region Midtjylland ikke har indberettet et eneste tilfælde af de 293 kræftpatienter, som i perioden er blevet opereret for sent på AUH for deres mavetarmkræft, fastholder regionen, at man har fulgt reglerne, der fastslår, at regionerne skal indberette de patientsager, hvor man ikke kan tilbyde kræftpatienter en tid inden for to uger og dermed overholde de maksimale ventetider. Der er visse situationer, som undtager regionerne fra indberetninsgpligten - og det er dem, som Region Midtjylland henholder sig til.