Det er akavet at sidde der og hele tiden holde sig klar, forklarer den 18-årige Kamala.

»Men der er ikke rigtig nogen, der sådan snakker til én, man sidder bare og er sådan lidt ... venter på, at de snakker til én, men det gør de jo ikke.«

Kamala er en af de danske unge, der er blevet interviewet i den kortlægning af nutidens unges fællesskaber, som forskere fra Center for Ungdomsforskning har lavet, og som er blevet til bogen ”Fællesskaber i ungdomslivet”. Her er konklusionen, at fællesskaber ikke kun er løsningen for danske unge, der ikke trives.