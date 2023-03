Nyt hashlignende stof sælges helt lovligt

Et hashlignende stof er begyndt at vinde frem i Danmark. Og det er lovligt.

Det skriver Berlingske.

Cannabis med stoffet Tetrahydrocannabinol (THC) er ulovligt. Men det er hexahydrocannabiol (HHC) ikke.

- Jeg mener, at det bør være ulovligt. Hvis THC er ulovligt, og man ikke må køre med THC i blodet, så skal man selvfølgelig ikke have lov til at køre med noget, der ligner THC, siger Tore Hardlei, som er retskemiker på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet til Berlingske.