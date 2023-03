5,4 procent af Forsvarsministeriets ansatte er langtidssygemeldte

Det svarer til, at 5,4 procent af alle Forsvarsministeriets ansatte var langtidssygemeldte sidste år.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse udtaler i et skriftligt svar til Akademikerbladet, at der i ministeriet er fokus på at nedbringe langtidssygefraværet.

Styrelsen kan dog ikke sige noget generelt om årsagen til stigningen i sygemeldinger.

- Vi kan ikke sige noget om, hvor mange der langtidssygemelder sig på grund af arbejdspres, stress og lignende, da det ikke er noget, vi må registrere, lyder det.