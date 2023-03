41-årig anbringes efter overfald på hundelufter og trusler

Han var desuden anklaget for i forbindelse med sin anholdelse i Gentofte på et offentligt tilgængeligt sted at have været iført en sikkerhedsvest uden at have oplyst det til politiet.

Desuden skulle han også have stjålet en hjertestarter til en ukendt værdi og i forbindelse med sin anholdelse været i besiddelse af fire skarpe patroner til en ni millimeter kaliber.

Det var på baggrund af vidneforklaringer, at nævningetinget kom frem til dommen.

Han blev dog frifundet i et forhold om trusler, hvor det, manden var anklaget for at sige, havde været uforståeligt.

Da manden blev fundet sindssyg, er han blevet idømt anbringelse fremfor fængsel.

Anbringelsen er ifølge Retten i Lyngby på ubestemt tid på grund af risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet.