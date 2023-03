Kommune sender drilsk reprimande til borgeren "Camilla"

Til TV2 Øst, som var først med historien, siger afdelingsleder for trafikafdelingen i Odsherred Kommune Lars Christiansen, at opslaget er et forsøg på tage problemstillingen med efterladt vejskrald »lidt med et smil på læben«.

Han mener i øvrigt ikke, at opsangen til ”Camilla” er over grænsen, hvilket nogle Facebook-brugere giver udtryk for i kommentarsporet.

»Jeg kender ikke det eksakte tal for, hvor mange der hedder Camilla. Men det er jo fuldstændig anonymt, og de, der tager anstød af det, er i deres ret til det, men der kunne lige så godt have stået Ib,« siger Lars Christiansen.

Mange brugere roser da også kommunen for håndteringen og for at sende et stykke karma i retning af Camillia.