Ikea tilbagekalder fiskespil grundet kvælningsfare

- Sikkerhed har topprioritet i Ikea, og derfor tager vi vores forholdsregler og tilbagekalder Blåvingad fiskespil på grund af risiko for kvælning, skriver Ikea i pressemeddelelsen.

Hvis man ejer et Blåvingad fiskespil, kan man returnere det i ethvert Ikea varehus og få pengene retur. Man behøver ikke at have en kvittering, for at få pengene for spillet tilbage.

Spillet er blevet solgt i varehuse i hele landet samt online på Ikeas hjemmeside. Der er solgt i alt 628 styk i Danmark.

Det oplyser Christian Mouroux Pedersen, kommunikationschef i Ikea Danmark, i et skriftligt svar til Ritzau.