Jorden er ikke tæt på dommedag, men det er et billede af en hårdt udfordret klode og menneskehed, der bliver tegnet i en ny rapport fra FN’s klimapanel, IPCC.

Rapporten, som reelt er en opsummering af de seneste års delrapporter fra FN, viser, at både mennesker, dyr og planter går en særdeles svedig fremtid i møde. Her vil de oftere blive udsat for hedebølger, tørke og oversvømmelser. Det får store konsekvenser.