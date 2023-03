Museumsinspektør jagter meteoritter med metaldetektor

Søndag eftermiddag har et lille hold af håbefulde eftersøgere gået rundt i området mellem Sønder-Omme og Grindsted for at lede efter meteoritter.

En af dem var Daniel Dalicsek, der til daglig arbejder som museumsinspektør på Moesgaard Museum i Aarhus.

Han tog sammen med en anden en metaldetektor med til området for at lede efter fragmenter fra en meteor, som menes at være faldet ned i det sydlige Midtjylland i begyndelsen af marts.