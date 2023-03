Forsker: Randers' politianmeldelse af politikeres læk er usædvanlig

Fredag oplyste TV2 Østjylland, at Randers’ kommunaldirektør Jesper Kass Schmidt har meldt unavngivne byrådspolitikere i kommunen til politiet for at have lækket oplysninger i sagen om drabsforsøg på Plejecenter Tirsdalen.

Roger Buch fortæller, at nogle borgmestre og formænd for kommunale udvalg går meget op i at kontrollere, hvornår og hvordan information om kommunens arbejde kommer ud.

- Så er svaret på det fra nogle kommunalpolitikere, at de prøver at sabotere den styring og kontrol, som nogle borgmestre, udvalgsformænd eller andre ledende politikere dyrker, siger han.