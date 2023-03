Avis: Højreradikalt onlineforum har 100 unge brugere

- Det er strafbart, hvis man offentligt udtrykkeligt billiger en begået forbrydelse, siger han til Information.

Sker den omtale billigelse på et lukket netværk, kommer det ifølge Jørn Vestergaard an på, hvor mange brugere det omfatter, og om materialet er let tilgængeligt for udenforstående.

Information har forelagt Politiets Efterretningstjeneste (PET) dele af kommunikationen fra Fædrelandsfront.

PET kan ikke udtale sig om konkrete grupper, men Michael Hamann, der er chef for Center for Terroranalyse under PET, siger, at der i disse år er en potentiel trussel fra højreekstreme miljøer i Danmark.

Han påpeger, at de unge menneskers aktiviteter kan være udtryk for grænsesøgende adfærd, men at det også kan være starten på en radikaliseringsproces, der kan føre til vold.