29/05/2023 KL. 15:00

Er vi ved at vende ryggen til vores bedste ven?

Køer og deres mælk har spillet en central rolle i udviklingen af en moderne civilisation, og for at Danmark blev et rigt samfund. I dag er koen blevet en klimasynder, og vi skal derfor spise mindre kød og drikke mindre mælk. Senest har det udløst debat om, at Københavns Kommune afskaffer skolemælken. Er koens tid ved at rinde ud?