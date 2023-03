25-årig afviser drabsforsøg men erkender vold mod kollegiebeboer

Anklageren har argumenteret for dørlukning, da der ifølge sigtelsen er mindst én ukendt medgerningsmand på fri fod.

Onsdag blev tre kvinder på henholdsvis 19, 20 og 54 fremstillet i grundlovsforhør.

De er ligeledes sigtet for drabsforsøg, ildspåsættelse og vold og har alle nægtet sig skyldige.

To af kvinderne blev efter forhøret varetægtsfængslet i fire uger, mens den tredje kvinde på 20 år fik anholdelsen opretholdt i tre gange 24 timer.

Det er endnu uvist, hvilket motiv politiet mener, at de sigtede skulle have haft for at forsøge at dræbe den 19-årige.

Offeret er elev på Grenaa Gymnasium, har rektor på gymnasiet oplyst til Ekstra Bladet.

Den fløj, hvor branden opstod, bliver ifølge Randers Amtsavis lejet ud til Grenaa Gymnasium og de udvekslingsstuderende på gymnasiets internationale linje.