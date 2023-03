Landsret afviser erstatning til familie for indsats død

Retten i Aalborg nåede frem til, at Kriminalforsorgen skulle betale 975.000 kroner plus sagsomkostninger til den afdødes efterladte, fordi fængslet bar et ansvar i forbindelse med mandens død.

Retten i Aalborg nåede frem til, at der var sket en krænkelse af mandens menneskerettigheder. Nærmere bestemt hans ret til liv, som er omfattet af Menneskerettighedskonventionens artikel 2.

Byretten mente, at fængselspersonalet burde have handlet anderledes, da en medindsat henvendte sig og fortalte, at den 40-årige havde slugt et glas metadonpiller og lagt sig til at sove.