Formodede bandefolk nægter at have instrueret dobbeltdrab

To formodede bandefigurer trykkede ikke på nogen aftrækker eller afbrændte en stjålet flugtbil, men alligevel var de centrale i udførslen af et dobbeltdrab i Kalundborg i 2020.

Det siger specialanklager Anja Lund Liin onsdag i Retten i Holbæk, hvor de to mænd sidder tiltalt for medvirken til to drab og et drabsforsøg.