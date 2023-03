Det skal være sjovere, nemmere og meget mere fleksibelt at rejse kollektivt ude i de tyndere befolkede egne. Derfor kommer trafikselskaberne, der driver busserne og lokalbaner, nu med en række forslag til, hvordan man kan gøre det nemmere at rejse kollektivt uden for de større byer.

Man skal f.eks. kunne betale med Rejsekortet for at køre sammen med naboen i hans eller hendes bil, hvilket vil gøre det at følges med naboen eller en kollega til og fra arbejde til en del af den kollektive trafik i Danmark.