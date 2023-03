JP's politiske analytiker om Vermund: »Hun må se, om hun kan redde patienten. Det er ikke altid, det lykkes«

Det var slut med politik. Både som formand for Nye Borgerlige og som folketingsmedlem, for en karriere som folketingspolitiker havde aldrig været Pernille Vermunds mål, skrev hun i et farvelbrev den 10. januar. 62 dage senere stiller hun igen op som formand og meddelte mandag, at hun også genopstiller ved næste valg.

Og det har ikke nødvendigvis gjort det til nogen nem sag for partiet at genrejse sig fra, vurderer Jyllands-Postens politiske analytiker, Niels Th. Dahl.