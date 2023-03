Danskere har doneret millioner til nødhjælp

- Det er et utroligt flot resultat, siger hun i meddelelsen.

- Tusind tak til de frivillige, der gik på gaden for at samle ind, og de frivillige der har arrangeret indsamlinger lokalt og ikke mindst til de mange mennesker, som har givet et bidrag.

I alt var 10.000 frivillige på gaden for at samlet ind for Folkekirkens Nødhjælp. 600 indsamlingssteder var spredt ud over hele landet.

- Jeg har selv tilbragt dagen på et indsamlingssted i Brorsons Kirke i København, hvor stemningen var helt i top.