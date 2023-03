Bestyrelsesformanden for Aveny-T, Henning Dyremose, har i februar fortalt, at fyringen af Jon Stephensen i maj sidste år blandt andet skyldtes, at han havde forfalsket en af teaterets bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Det skulle ifølge Børsens oplysninger være sket, da han var teaterchef i 2017.

Jon Stephensen, som i dag er folketingsmedlem for Moderaterne, nægter at have forfalsket en underskrift og har anlagt en injuriesag mod Henning Dyremose.

Forældelsesfristen for simpelt dokumentfalsk er fem år ifølge straffelovens bestemmelser for forældelse.