Gennem mere end to valgperioder har Peter Schou, kredsformand for Nye Borgerlige i Aarhus, fulgt Lars Boje Mathiesen i politikerens vej mod Folketinget.

Fredag stod han op til nyheden om, at hans folketingsmedlem og nyvalgte partiformand er fortid i partiet, efter at hovedbestyrelsen sent torsdag besluttede at ekskludere ham.