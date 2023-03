66 overfald begået med kniv i løbet af to måneder

I svaret understreger politiet, at tallene skal tages med et vist forbehold, idet der ikke findes en særlig sagskategori for netop knivstikkeri.

I stedet har politiet søgt efter emneord som kniv og stik og snitsår i sager om manddrab, forsøg på manddrab, grov vold og grov vold med døden til følge.

Mens Bornholms Politi i de to vintermåneder ikke har fået anmeldelser om knivstikkeri, melder ti andre politikredse om mellem otte og to sager.

Med de 25 sager rager Københavns Politi dermed markant op i tabellen.