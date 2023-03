Retskemisk analyse forkastes som bevis i sag om cannabisolie

For at straffe kræves det, at indholdet af det virksomme stof THC er på mere end 0,2 procent.

I den retskemiske analyse skete der en opvarmning af de produkter, som politiet havde beslaglagt hos manden. Men i den proces blev det lovlige stof THC-A omdannet til ulovlige THC.

Derfor er landsretten nået frem til, at man ikke kan fastslå, at THC-indholdet i produkterne forud for den retskemiske analyse lå over grænsen.

Resultatet er en frifindelse.

Sådan lød det også, da Retten i Randers afsagde dom i juni 2021.

Men anklagemyndigheden ville ikke affinde sig med dommen og ankede til landsretten for at få den 44-årige dømt.

Ifølge tiltalen indkøbte han mere end seks ton hamp, som derefter blev forarbejdet i Tyskland.