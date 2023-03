Ombudsmanden: Indsatte har ret til at komme på toilettet

I et svar på kritikken skriver Kriminalforsorgen til Ritzau, at de over en årrække har været udfordret på kapacitet og bemanding, heriblandt i deres arrester.

Den store mængde indsutte har blandt andet betydet, at nogle må bo to på en celle, mens manglen på mandskab udfordrer arbejdet med de indsatte.

- Alligevel gør vores fængselsbetjente en afgørende indsats for, at hverdagen hænger sammen. Herunder, at de indsatte sikres de toiletbesøg, der er krav på, skriver Kriminalforsorgen.

Det er ikke første gang, at Ombudsmanden har omtalt problemstillingen om svartiden ved cellekald til toiletbesøg over for kriminalforsorgen. Det skete også tilbage i 2018 efter besøg i Aalborg Arrest.

Ombudsmandens tilsyn omfattede disse fem arresthuse i Midt- og Nordjylland: Aalborg, Nykøbing Mors, Holstebro, Frederikshavn og Hobro.

Formålet med Ombudsmandens besøg er at bidrage til at sikre, at personer, der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.