I slutningen af august 2020 blev to svenske statsborgere på hhv. 18 og 19 år idømt 20 års fængsel ved byretten for medvirken til dobbeltdrab som led i en bandekonflikt i Herlev. Drabene begik de, da de begge var 17 år og altså mindreårige.

I Taastrup er to teenagedrenge, en 17-årig og en 16-årig, sigtet for sent mandag aften at have knivdræbt to drenge på 17 og 18 år og for drabsforsøg på en 17-årig dreng.