Amerikanske F-35-kampfly i luften over Danmark for at træne kolleger

De indgår i de sædvanlige flyvepas om for- og eftermiddagen og deltager i træning med dele af Forsvaret.

Besøget af de amerikanske F-35-fly er en mulighed for at høste værdifulde erfaringer forud for modtagelsen af de nye kampfly, forklarer chefen for Fighter Wing Skrydstrup, Kim Jensen.

- Vi får erfaringer med det operative, når vi flyver og opererer sammen i luften, men også alt det logistiske på jorden ved at have flyene her på flyvestationen lærer os meget, siger han til Forsvarets hjemmeside.

Det er ikke kun piloterne, der drager nytte af besøget. Også flymekanikere, ammunitionsfolk, transportmedarbejdere og brandmænd får ifølge obersten noget ud af besøget.