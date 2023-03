12/03/2023 KL. 07:30

Er det en ny slags curlingforældre, der ringer til landets efterskoler?

Frafaldet er steget på landets efterskole, og forstandere fortæller, at en del af frafaldet skyldes, at forældre blander sig mere end for få år siden. Forsker ser dog en god forklaring på udviklingen.