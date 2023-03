Ombudsmanden kritiserer politiets brug af nyt våbenregister

Ombudsmanden kritiserer tirsdag, at myndighederne valgte at sætte systemet i drift, uden at man på forhånd havde sikret sig, at det var klart.

Det betød, at såvel borgere som virksomheder måtte ”vente urimeligt længe på at få behandlet deres sager”.

I 2017 blev nye EU-regler vedtaget, som krævede en udvidet registrering af blandt andet våbendele. Året efter konkluderede Rigspolitiet, at det ville kræve et helt nyt våbenregister.

I januar 2019 gik Rigspolitiet i gang med et it-projekt, og i november samme år blev opgaven med at udvikle et nyt våbenregister sendt i udbud.

Det skete kun en måned inden, at våbendirektivet skulle være fuldt gennemført, skriver Ombudsmanden.