Han åbnede salonen i 1992, men solgte den til frisøren Peter Aagaard i 2016 med aftale om, at han kan komme og gå, som han vil.

»Jeg arbejder stadigvæk på fuldt tryk, og jeg har det fantastisk med, at jeg har kunnet sælge min forretning og stadig være i den,« fortæller Tage Frandsen.

På trods af hans alder har han ikke lyst til at smide frisørsaksen endnu.

»Jeg bliver ved så længe, jeg kan følge med tiden. Jeg har ikke lyst til at sige stop, for jeg hygger mig med de kunder, jeg har, og jeg elsker at tale med folk,« siger Tage Frandsen.