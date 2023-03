Ansat i styrelse under mistanke for at have søgt oplysninger om 3300 borgere

Ifølge styrelsen kan det ikke udelukkes, at den pågældende medarbejder uberettiget har søgt oplysninger om op til 3300 personers data i perioden januar 2021 til november 2022.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at det ikke sker igen. Derfor vil vi også gennemgå vores nuværende procedurer og retningslinjer for at se på, om vi kan gøre mere for at forebygge misbrug af adgange til personoplysninger, siger Trine Rask Thygesen, som er direktør i styrelsen.

Siri har ud fra et forsigtighedsprincip sendt et informationsbrev til alle potentielt berørte borgere. Hændelsen er også anmeldt til Datatilsynet.