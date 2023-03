Hos Københavns Vestegns Politi oplyser politikommissæren, at politiet endnu ikke har et motiv.

»Efterforskningen er på et indledende stadie, og det er for tidligt at pege på et motiv. Netop af hensyn til den fortsatte efterforskning har vi ikke mulighed for at oplyse yderligere for nu,« siger Henrik Hougaard.