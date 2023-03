Medie: Whistleblower så Jon Stephensen forfalske underskrift

På baggrund af whistleblowerens oplysninger valgte bestyrelsen i maj sidste år at fyre Jon Stephensen fra hans post på Aveny-T.

Et halvt år senere blev han valgt ind i Folketinget for Moderaterne, og han er i dag partiets kulturordfører.

Bestyrelsesformand for Aveny-T Henning Dyremose stod i februar frem og fortalte, at fyringen af Stephensen skyldtes, at den daværende teaterchef havde forfalsket en underskrift.

Det er en påstand, som Stephensen har afvist gentagne gange. Senest efter at Børsen har interviewet whistlebloweren i sagen.

Børsen har forelagt ham whistleblowerens forklaring. Desuden har Børsen sendt lydfilen, som er optaget af whistlebloweren, til Jon Stephensen.

I et skriftligt svar til Børsen siger han:

- Jeg skal gentage, hvad jeg har sagt, siden jeg første gang hørte om underskriften 23. maj 2022, at jeg ikke i 2017 har skrevet under på det pågældende referat.

- Jeg har intet motiv og har altid sørget for, at de personer, der skal skrive under, selv har skrevet under. Jeg agter ikke at føre min verserende sag i medierne. Sagen skal gennemføres ved domstolene.

Jon Stephensen har anlagt en injuriesag mod Henning Dyremose på baggrund af udsagnet om den forfalskede underskrift.