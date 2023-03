03/03/2023 KL. 12:30



For abonnenter

Nu mistænkes yderligere ni elselskaber for at holde på kundernes penge

»Et slaraffenland for tvivlsomme metoder,« lyder det fra Erik Fuglsang. Han startede hele sagen, og nu mistænkes yderligere ni elselskaber for at bryde regler for slutafregninger. Direktør i tilsyn er »særdeles overrasket« over omfanget.