Ny rapport blotlægger dyb kløft mellem embedsmænd og presse

Udvalget beskriver også, at embedsværket føler en stigende grad af offentlig eksponering og kritik. Uden mulighed for at tage til genmæle.

Det kan gøre rekruttering til topstillingerne vanskeligere, konkluderer udvalget.

Det fortæller desuden, at en lang række embedsmænd oplever, at fagligheden er presset, og at deres minister ikke forstår omfanget af de ressourcer, der skal bruges på at implementere politiske forslag.

Det er konsulentvirksomheden Rambøll, som har foretaget en række undersøgelser i rapporten. Tusindvis af embedsmænd samt en række journalister har svaret.

Djøf har nedsat Dybvad-udvalget.

Hovedårsagerne til kløften er forskellige, alt efter om det er journalisterne eller embedsmændene, der bliver spurgt.