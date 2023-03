Rapport: Embedsmænd bruges til personlig ministerbranding

Dybvad-udvalget kommer i en ny rapport med en række anbefalinger, der skal forbedre samspillet og forholdet mellem politikere, ministre, embedsmænd og medier.

Udvalget er nedsat af fagforeningen Djøf.

Rapporten konkluderer blandt andet, at fagligheden er under pres hos en stor del af embedsmændene. Samt at mange i centraladministrationen nærer en mistillid over for medierne.

Omkring 3500 embedsfolk i både statslige styrelser og ministerier har medvirket i undersøgelsen. Også en række journalister er blevet interviewet.

Nedenstående er et udpluk af anbefalingerne:

* Der bør være bedre tilrettelæggelse af lovgivningsarbejde og forberedelse af politiske udspil.

* Hastelovgivning bør i videst mulige omfang undgås. Høringsfrister skal desuden respekteres.

* I kølvandet på Minksagen og Instrukssagen anbefales det, at der etableres en fast ordning i ministerierne, hvor der i alle sager med ministre involveret, hvor der er rimelig grund til nærmere juridiske vurderinger, foretages en skriftlig vurdering af, om en beslutning er lovlig, inden den meldes ud.

* Der skal skabes klare rammer for ministres brug af sociale medier. Der skal klart kunne skelnes mellem profiler ført af et ministerium og ministerens private profil.

* Folketinget bør ved brug af parlamentariske kontrolredskaber have større opmærksomhed på det forbrug af ressourcer, det afstedkommer i ministerierne.

* En proces skal sættes i gang med henblik på at ændre offentlighedsloven, så anvendelsesområdet for ministerbetjeningsreglen samt folketingspolitikerreglen begrænses.

* Fagmedarbejdere i embedsværket skal i højere grad være tilgængelige for medier.

* Der skal sikres effektiv journalisering og opbevaring af sms-beskeder.

Kilde: Dybvad-udvalgets rapport ”Bedre samspil mellem Folketing, regering, embedsværk og medier”.