12/03/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Ny kortlægning: Sådan spredes russisk misinformation i Danmark

Vesten lyver, Danmark støtter neonazister og er styret af USA. Sådan lyder eksempler på misinformation, der ifølge eksperter spredes af danskere og herboende russere i et netværk, som Jyllands-Posten har kortlagt. En række partier vil have justitsministeren på banen. Han ser »med stor alvor« på sagen, mens Facebook erkender et problem.