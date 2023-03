Den Lille Havfrue har fået malet russisk flag på sin sten

Statuen Den Lille Havfrue ved Langelinie i København har været udsat for hærværk. Fredag morgen var der malet et russisk flag på den sten, som hun sidder på.

Den lille dame, der fyldte 100 år i 2013, har i årenes løb måttet lægge krop til meget. Læs mere her:

* I 1964 fik hun savet hovedet af. Kunstneren Jørgen Nash påstod at kende forbryderne, men nægtede at afsløre identiteten på dem. I sin erindringsbog påstod han selv at have smidt hovedet i Utterslev Mose. Men det blev aldrig fundet.

* 20 år senere mistede havfruen den arm, hun støtter sig på. I 1984 blev den savet af. Kort tid efter fik hun den dog igen, da gerningsmændene meldte sig med armen.

* I 1998 mistede havfruen hovedet igen. En nat blev det savet af med en nedstryger. Få dage efter fik hun det igen. Angiveligt kontaktede gerningsmændene en fotograf, der senere selv blev anklaget for at have skåret det af. Sigtelsen blev dog opgivet.

* I 2003 kom havfruen igen alvorligt til skade. Ukendte gerningsmænd sprængte hende væk fra hendes vante plads på stenen ved Langelinie.

* I løbet af årene er havfruen ikke kun blevet lemlæstet. Flere gange er hun blevet overhældt med maling, og hun har både haft nissehue, burka og det svenske og norske fodboldlandsholds trøjer på.

* I 70’erne holdt hun et banner, hvor der stod: ”Ja, og så fik kvinderne ligeløn. Se - det var et rigtigt eventyr”, og efter Ungdomshuset på Nørrebro var blevet ryddet i 2006, blev hun sprayet helt pink, mens der kom til at stå ”69” på stenen.

* Flere gange er statuen blevet overhældt med maling. Den har blandt andet været rød, og malet blå og hvid. I 2020 blev der skrevet ”racist fish” på statuen.

* Den Lille Havfrue blev skabt af skulptøren Edvard Eriksen i 1913 og givet som gave til København af bryggeren Carl Jacobsen.

Kilder: Den Store Danske, DR, Ritzau.