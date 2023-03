Flere anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn i Grønland

Derudover var der 88 anmeldelser om voldtægt samt 59 om det, politiet kalder ”kønsligt forhold til barn under 15 år”.

Det er politiets ”helt klare opfattelse”, at årsagen til stigningen er det fokus, som ”politi og andre myndigheder har haft på blandt andet at bryde tabuet om seksuelle overgreb og vejlede om, hvordan man anmelder sagerne”.

Det skriver Bjørn Tegner Bay, politidirektør ved Grønlands Politi, i forordet til statistikken.

- Vores vurdering er altså ikke, at der bliver begået flere overgreb end tidligere, men derimod at flere sager anmeldes, og at det såkaldte ”mørketal” – altså den ikke anmeldte kriminalitet – bliver mindre.