»Blev kaldt Tiktok-kongen: Nu har Alex Vanopslagh slettet appen.«

Sådan lød en overskrift i kølvandet på, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) i sidste uge anbefalede statsligt ansatte at slette den omdiskuterede kinesiske app fra deres tjenestetelefoner.

Det fik en række politikere og partier til at proklamere, at de i stedet kun vil bruge appen på deres private mobiler. Men det er langtfra risikofrit, mener eksperter.

André Ken Jakobsson, forsker i hybrid krigsførelse ved Syddansk Universitet, mener »ikke det er nok«.

»På den ene side siger man, at det er for farligt til, at man i sit professionelle virke kan have den på sin telefon, men man har ikke noget problem med at forsætte med at kommunikere til sine følgere på Tiktok. Det bliver en form for modenhedstest af politikere, der gerne vil regulere big tech. Kan de finde ud af selv at manøvrere i de her sikkerhedsaspekter?«

Ifølge Sofie Freja Christensen, ekspert i cybersikkerhed hos fagforeningen IDA, skal politikere være ekstra opmærksomme på deres brug af appen.

»Hvis politikerne ikke bruger deres private mobiler til at tilgå noget fortroligt, så er risikoen reduceret for, at fortrolige informationer lækkes,« siger hun og fortsætter:

»Men man skal spørge sig selv, om man har noget liggende på sin private mobil, som man kan afpresses med. Noget, der ville gøre ondt, hvis det kom ud i offentligheden. Det kan jo være alt muligt: gæld, skilsmisse, utroskab. Det er overhovedet ikke urealistisk ud fra Tiktoks privatlivspolitik.«