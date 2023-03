11/03/2023 KL. 19:00

Hvorfor kan vi bare ikke lade være med at scrolle på vores mobiltelefon?

Hvad er det, der sker inde i vores hoveder, når vi selv på en travl dag ender med at bruge lang tid på scrolle, altså at se videoer, billeder eller opslag på vores mobiltelefon? Nyt amerikansk studie afdækker et mønster, der måske kan hjælpe os til at forstå.