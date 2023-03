Andre kan lære af hendes smertefulde erfaring

Eva Jørgensen har senest i 2020 udgivet bogen ”Bevar mig vel” om et sygdomsforløb, der nær havde kostet hende livet, og om hvordan hun kom ud på den anden side.

I 2017 blev hun indlagt akut med en perforeret tarm og vågnede op på hospitalet med stomi, men med livet i behold.

»Jeg har været derude, hvor det ikke var en selvfølge, at jeg overlevede. Det ligger dybt i mig i dag. Det betyder, at jeg ud over taknemmeligheden for at leve også har et enormt mod på at blive gammel,« sagde hun i et interview med Ugebladet Søndag i 2020.