Forsvaret bløder personel: Smertegrænsen er nået

Fregatterne er derfor nødt til at låne personel fra hinanden for at kunne sejle.

Ifølge Jesper Korsgaard Hansen, der er formand for Centralforeningen for Stampersonel (CS), bliver de ansatte stressede af at blive kastet rundt.

Det kan ende som en ond spiral, der blot får flere til at forlade forsvaret, lyder bekymringen.

Det kan få konsekvenser for missioner uden for landets grænser, at der er mangel på eksempelvis soldater.

I øjeblikket er danske soldater til stede i Baltikum i forbindelse med Natos tilstedeværelse.

Og her er der ikke et nyt hold til at erstatte de udsendte, skriver DR.

Politikerne har de senere året skåret i Forsvarets budget. I det forrige forsvarsforlig fra 2013 til 2017 skulle man finde en besparelse på 2,7 milliarder kroner.